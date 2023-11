+15 años de experiencia Capacidad de gestión y trabajo en equipo. Competitiva, líder y visionaria.

Soy una Diseñadora integral con 15 años de experiencia en la industria de la moda en países como Colombia, Panamá y Estados Unidos, he trabajado con marcas reconocidas a nivel mundial. Con una gran capacidad para desarrollar colecciones dirigidas a masas que me han permitido reflejar grandes éxitos económicos para las marcas y compañias con las que he trabajado. He sido reconocida por mi desempeño profesional por mi capacidad en resolución de problemas pero sobretodo por mis habilidades creativas, de comunicación, negociación y de marketing.